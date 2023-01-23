『MB レザージャケット ダブルライダース M 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 06時 03分に出品され03月04日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前にMBさんのイベントで購入したラムレザーのライダースです。サンプルのみの作成で、商品化はされなかったものです。

着用は数回ですが、サンプルなのでいくつか初期傷があり、右腕に入っていた傷はマーカーで補修しています。

当時の購入価格は35000円程でした。



サイズですが、肩幅42cm、袖丈61cm、身幅48cm程度です。素人採寸ですのでその点ご了承くださいませ。



ご検討のほどよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MB

レザージャケット

ダブルライダース

M

黒