『バーバリーズ✨プローサムカシミヤ混チェスターフィールドコート サイズ9AR【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 47分に出品され04月30日 07時 47分に終了予定です。即決価格は15,677円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#shophana0013



-------------------≪商品紹介≫-------------------

◆ポイント

管理番号：13611-3500-1600



BURBERRYSバーバリーズのチェスターコートです。

お色味はブラックで、シンプルなデザインのコートになります。

ウール、カシミヤ素材を使用したコートです。

サイズは9AR (Mサイズ相当)で、目立った汚れもなく、まだまだお使いいただけます。





◆ブランド

BURBERRYSバーバリーズ

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ショップ全体

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レディースアパレル

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コートのみ

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◆サイズ

表記:9AR

肩幅:約47センチ

袖丈:約54センチ(肩から採寸)

身幅:約58センチ(脇下より採寸)

着丈:約114センチ(襟の付け根より採寸)



◆状態

目立った傷や汚れは見受けられず、まだまだご着用いただけます♪

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい



◆カラー

ブラック



◆素材

◇表地 毛100% (カシミヤ30%)

◇裏地 キュプラ



◆お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m



◆その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーズ✨プローサムカシミヤ混チェスターフィールドコート

サイズ9AR