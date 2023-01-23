『COMOLI コモリシャツ ネイビー サイズ2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 36分に出品され03月21日 23時 36分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 コモリシャツのサイズ2です。



今年の2月にセレクトショップにてオンライン購入しました。



着用回数10回程度。

洗濯による、ヨレや色褪せ等はあると思いますがまだまだ綺麗です。



素人検品の為、細かなほつれ等あると思います。

中古品ご理解の上ご購入下さい。



【高品質な素材】

COMOLIブランドのシャツは、着心地が良く、耐久性にも優れています。上質な素材感が特徴です。



【サイズとフィット感】

ゆったりとしたシルエットで、リラックスした着用感を提供します。



- 色: ネイビー

- 袖の長さ: 長袖

- ブランド: COMOLI



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMOLI

コモリシャツ ネイビー サイズ2