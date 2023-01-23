『富士フィルム チェキフィルム instax mini 20枚入り 4箱【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 01時 11分に出品され05月17日 01時 11分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士フィルム カラー チェキフィルム instax mini 2パック品 JP2(20枚入り) 4箱

合計80枚



新品未使用品です。

写真の商品4箱セットになります。

箱のままお送りいたします。

有効期限は2026年05月です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フジフイルム／フジゼロックス