『KAPITAL キャピタル 肘当て 鹿革 カーディガン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 18時 20分に出品され04月20日 18時 20分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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↓採寸/状態などは以下に記載しております↓







・KAPITAL







・デニムで世界的にも有名な岡山県倉敷市に本社を構え、KAPITALをスタートする前は、< ヒステリックグラマー > < ハリウッドランチマーケット >などのOEMも手掛けていた。







・素材 : 綿100% / 肘当て 鹿革







・サイズ表記 2 / M

平置き採寸

肩幅 約53cm

身幅 約55cm

袖丈 約57cm

着丈 約66cm

※多少の誤差はご了承ください。

※着用感には個人差がございます。身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は出来ませんので、ご了承ください。









◆状態◆

特に気になるダメージ等なくまだまだ着用頂けるかと思います。







・その他、ブランド Tシャツ や ジャケット スウェット 90s 古着 等、様々出品しております。ぜひプロフィールよりご覧くださいませ。







キャピタル エルボーパッチ ディアスキン

素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャピタル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KAPITAL

キャピタル

肘当て

鹿革

カーディガン