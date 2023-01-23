『★ここ★ 様 nuna Pipa Lite ピパライト ベビーシート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 03分に出品され03月05日 08時 03分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャイルドシートを買い替えたので出品します。

使用期間は約半年程です。

写真のものが全てです。

ISOFIXのプラスチック部品もありますが、

少し曲がっているので、欲しい方のみお付けします。

部品がなくても使用可能です。



ベースに小傷あり、幌に少し汚れ？あり



全体的には綺麗で美品かと思います。



bricaのミラーもお付けします。

小傷がありますが、問題なく使用できます。



■ベビーシート

対象 : 新生児〜体重13kg未満

赤ちゃんを起こさず乗せたまま運ぶことができますので、とても助かりました。



室内ではバウンサーとしても使えます。



トラベルシステム対応なので全てのnunaベビーカー、互換性のある他社ベビーカーに取り付けられます。

ISOFIX固定、シートベルト固定可能



販売価格:49,500円（税込） 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし