『TCBジーンズ 大戦モデルデニムジャケット・ジーンズセットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 26分に出品され03月07日 23時 26分に終了予定です。即決価格は22,695円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TCBジーンズ 大戦モデルセットアップ

1年ほど着用していい感じに育っております。まだまだエイジング楽しめると思います 育てるデニムがまだまだあり今回販売する事にいたしました。

ジャケット50

肩幅約54

身幅約59

着丈約64

パンツ 38

ウエスト約46×2

わたり約30×2

股下約約71

裾幅約23

多少の違いはご了承ください

古着になりますので返品受け付けておりません。理解のある方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TCBジーンズ 大戦モデルデニムジャケット・ジーンズセットアップ