『パープル 本革ハンドバッグ 30cm カデナ ショルダーバッグ 2way【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 06時 03分に出品され03月04日 06時 03分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 きれいなパープルのハンドバッグです。

とても柔らかい牛革です。カデナのチャーム付き



ノーブランドです。バーキンではありませんのでご注意下さい。



幅が30cmですので、ペットボトルや長財布など収納できます。



もともとこのデザインが好きで、珍しい色に一目惚れして購入しましたが、一回り大きいサイズも買っていてそっちの方を使ってるので、こちらを出品します。



ショルダーストラップ付きなので、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使えます。



値下げ交渉は大歓迎です★ただし、送料もありますのであまり大幅な値下げはできないかもしれませんのでご了承下さい。





カラー...パープル



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ パープル 本革ハンドバッグ

30cm カデナ ショルダーバッグ 2way