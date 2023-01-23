『◆新品◆ホワイトコンテストビキニ【S.M.Lサイズあり】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 21時 43分に出品され04月11日 21時 43分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このホワイトのセパレートビキニは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。特に、金具やビジューの装飾が目を引き、ボディ大会やフィットネスコンテストでの存在感を高めます。



【快適な着用感】

ストラップは調整可能で、体にフィットしやすく、快適に着用できます。ステージ衣装としての機能性も兼ね備えています。



【多様なスタイル】

このビキニは、様々なスタイルに合わせやすく、他のトーナメントやコンベションにまっちしやすいアイテムです。



- 色: ホワイト

- デザイン: セパレートビキニ

- 装飾: 金具付き

- 装飾の詳細: ビジュー付きのストラップ

- 装飾の詳細: チェーン付きのビキニストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



#ビキニ

#フィットネスビキニ

#fitnessbikini

#JBBF

#コンペティションビキニ

#コンテスト

#大会

#ベストボディージャパン

#JBBF

#NPCJ

#フィットネス

#SSA

#キラキラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>水着・ラッシュガード 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

水着・ラッシュガード タグ ◆新品◆ホワイトコンテストビキニ【S.M.Lサイズあり】