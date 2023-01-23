『ニット 古着 黒 ビッグロゴ オオカミ ビッグサイズ ダボ感 ビンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 24分に出品され04月07日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】ニット





【ポイント】ゆるダボ アニマルロゴ





【状態】右脇に穴 中央に汚れ 毛玉感あり





【色】ブラック ホワイト





【素材】アクリル100%





【寸法】



肩幅 69.5㎝



袖丈 50.5㎝



身幅 65㎝



着丈 64㎝



※古着ですので表記のサイズとは着用感が変わる場合がごさいますので、必ず上記の実寸を参考にご判断して頂ければと思います。



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





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【フォロー割】

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【まとめ売り】

2点以上の購入で『20%OFF』 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: パブリュクス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニット 古着 黒 ビッグロゴ オオカミ ビッグサイズ ダボ感 ビンテージ