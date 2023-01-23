『仮面ライダーチップスR カード大量 バインダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 56分に出品され04月28日 09時 56分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品は写真の状態の物です。



◯仮面ライダーチップスRのカードが387枚



そのうち

ハイパーホビーコラボ 21枚

TVマガジンコラボ 6枚

オフィシャルカードバインダー特典カード 27枚

フィギュア王コラボ 24枚

公式ガイドブック特典カード(微傷あり) 6枚

等レアなカードもあります。



仮面ライダーを中心に集めてましたので、

怪人は旧１号編以外はあまりございません。



◯完全大図鑑公式ガイドブック1冊



◯オフィシャルカードバインダー

第1記録(使用感あり)

第5記録(未使用、クリアホルダー無)



即決で構いませんが、評価の低い方は、

お断りさせていただく場合もありますので、

ご了承ください。



バラ売りはいたしませんが、

お値引きに応じますので、

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし