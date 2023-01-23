『TAMRON 28-75mm F/2.8 G2 Nikon Z用【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 03時 24分に出品され04月15日 03時 24分に終了予定です。即決価格は38,996円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム)
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|ニコンFマウント
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落札価格38996円
461 入札履歴
終了
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