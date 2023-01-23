『TAMRON 28-75mm F/2.8 G2 Nikon Z用【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 03時 24分に出品され04月15日 03時 24分に終了予定です。即決価格は38,996円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年 11月新品購入しました

一回だけ使用しました

前レンズキャプ小さい傷あり

中古品をご理解ください



タムロン 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）ニコンZ

ブランド：TAMRON Di

レンズタイプ：ズーム

焦点域：広角 標準 中望遠

光学ズーム：2.67 倍

フォーカス：オートフォーカス

マウント：ニコンZ

対応センサーサイズ最大：フルサイズ

焦点距離(ワイド)：28.0 mm

焦点距離(テレ）：75.0 mm

開放F値：2.8 F

最短撮影距離（m）：0.18 m

交換レンズ特徴：円形絞り

手ブレ補正：なし

防塵/防滴：防滴

フィルター装着可否：装着可能

フィルター径：67.0 mm

寸法（最大径）：75.8 mm

寸法（長さ）：119.8 mm

質量（g）：550.0 g

色：ブラック系 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント