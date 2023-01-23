『フルラ ショルダーバック【未使用品】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 24分に出品され03月08日 03時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フルラ ショルダーバック

ストラップ取り外し可能



カラー···ブラック

素 材···本革

サイズ…縦18×横23×マチ9センチ

多少誤差有り

ポケット…内側オープン1ヶ所 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フルラ ショルダーバック【未使用品】