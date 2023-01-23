『カモフラージュ フード付き ジャンパー 迷彩 古着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 39分に出品され03月30日 04時 39分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カモフラージュデザイン】

このジャケットはカモフラージュパターンが施されており、スタイリッシュでありながら実用的です。



【フード付き】

フードが付いているため、天候に応じて調整可能で、機能性も兼ね備えています。



【快適な着心地】

ナイロン素材を使用しており、軽量で動きやすく、日常使いに最適です。



- 色: カモフラージュ

- 素材: ナイロン

- スタイル: フード付き

- デザイン: ジッパーとスナップボタンの開閉

- 袖: リブ付き

- タイプ: ジャンパー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カモフラージュ

フード付き

ジャンパー 迷彩 古着