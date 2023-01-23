『ステラマッカートニー ファラベラ ミニ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 54分に出品され03月25日 04時 54分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステラマッカートニーの2020ssのファラベラミニです。

マグネットに傷、一部少しの汚れ、一箇所チェーンのねじれがありますが、他は綺麗です。

まだまだ気持ちよくご使用いただけるかと思います。



お色は確かバタークリームというお色でした。



■サイズ

約W26.5×H23.5×D10cm

持ち手長さ：約30cm

ショルダーストラップ長さ：約107cm





カラー···ベージュ



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー ファラベラ ミニ