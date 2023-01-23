『Inflight 1/200 サウディアラビア航空 B747-300【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 01分に出品され03月09日 18時 01分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スケール...1/200

製造会社...ボーイング



本体は金属製です。

アンテナ類が再現されています。

ランディングギアは脱着できません。

スタンドが付属します。

中古につき神経質な方はご遠慮ください。微細な汚れや変色はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし