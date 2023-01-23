『パラダイスファウンド アロハシャツ 虎 龍 兜 カブト 未着用 灰色 ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 25分に出品され04月18日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1977年に設立されたハワイの

老舗アロハシャツメーカー

「パラダイスファウンド」

2000年〜2003年頃に

購入したと思います（不確か）



未着用にて洗濯のみになります



サイズ表記Mですが

Lにて出品しています（実寸下記に記載）

シルク100%



兜（かぶと） 虎 龍 竜と

3種類が描かれているアロハシャツは

珍しいと思い

また非常にクオリティの高い質感に

以前に出品致しました

マヒマヒライダーの鯉と同じく

凹凸のある生地になります

配色も主観になりますが

灰色✖️ピンクが気に入っております





中国製



身幅（脇下）55センチ

着丈72センチ

素人採寸



発送は郵便局のゆうパケットプラスになります

ノークレームノーリターンでお願いします



またご落札から

そして受け取りから

48時間以内のご入金と

受け取りのお手続きをお願いします

本来はこのような制約を

付けたくはないのですが

昨今お付き合いがスムーズではない方

並びに受け取りの手続きを

してくださらない方が

おられまして

非常に悪い評価を付けさせて頂いております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: パラダイスファウンド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ パラダイスファウンド アロハシャツ



虎 龍 兜 カブト 未着用 灰色 ピンク