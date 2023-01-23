『電波掛け時計 茶色象嵌仕上 8MY521SR06 リズム時計 アマービレM521【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 49分に出品され03月17日 00時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 象嵌細工のフレームがとても綺麗な電波掛け時計です。 白い文字盤にお洒落なアラビア数字がとても見やすく、デザインと機能を兼ね備えた魅力的なクロックです。

象嵌細工でデコレーションしたフレームは、高級感、優しさ、温かみがあり、お部屋を豪華に華やかに彩りますので、ギフトにも最適の商品です。

電池交換お知らせ機能、消灯後に秒針を止めて、眠りを妨げない「夜寝る秒針」機能等うれしい機能が付いています。



●サイズ：３１ｃｍ（幅）×３１ｃｍ（高）×５ｃｍ（奥行）

●材質：木枠（MDF・象嵌細工つき板貼り）、風防（ガラス）

●カラー：茶色象嵌仕上げ

●機能：連続秒針、夜寝る秒針、電池交換お知らせ機能

●ムーブメント：電波時計

●重量：０．９６ｋｇ

●電源：単３電池×１（付属）

●リズム時計製

●石膏ボード対応金具付き 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リズムドケイ