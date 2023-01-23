『Corteiz ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 07分に出品され04月05日 00時 07分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用です



Sサイズ

着丈68、バスト126、肩幅51、袖丈57



即購入大丈夫です。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Corteiz

ジャケット