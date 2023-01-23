『フレッドペリー ダッフルコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 58分に出品され04月04日 15時 58分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大切に着用していた為目立った着用感はありません。

シンプルなブラックの無地なので、スーツでも私服でも着られるデザインです。



サイズ L

肩幅 44 cm

着丈 81 cm

身幅 53 cm

袖丈 63 cm

( 平置き状態での素人採寸ですので誤差はご了承ください。 )





カラー···ブラック

丈···ショート/ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フレッドペリー



ダッフルコート