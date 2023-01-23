『アメリカンツーリスター スーツケース モダンドリーム スピナー 69/25【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 36分に出品され03月28日 08時 36分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカンツーリスター AmericanTourister

スーツケース モダンドリーム スピナー 69/25 エキスパンダブル TSA 保証付 70L 68.5 cm 3.7kg キャリーケース スーツケース



★この商品について

「アメリカンツーリスター」は、サムソナイトが提供するブランドです。



サイズ:高さ68.5cm×幅45.5cm×マチ29(33)cm

重量:3.7kg 容量:70(81) L 泊数目安: 4~6泊

3辺合計 143cm(拡張時 147cm) (無料預入受託サイズ158cm内)



説明

「MODERN DREAM」は2018年RED DOT AWARD受賞モデル。ボックス型の大容量モデル。足回りは軽快なダブルホイール。SP55は機内持ち込みサイズ。SP67とSP77に拡張機能を搭載し、旅行の際の荷物の増減にフレキシブルに対応。容量最小70L-最大81L/奥行最小29cm-33cm。





◆商品の状態◆





動作確認済み。

通常使用によるスレがありますが

キレイな商品です。

詳しくは画像をご覧ください。





◆メンテナンス項目◆





アルコール清掃済み。





◆付属品◆





・本体







★確認必須事項★



※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像を参照の上、御入札下さい。



※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。

ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。



※プチプチなどに包んでの梱包を行います。



※こちらの商品は1点物となります。



※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。



カラー...ブルー



キャリーケースサイズ...M(3〜7泊)

キャリーケースサイズ...M(3〜7泊)

特徴...TSAロック付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アメリカンツーリスター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アメリカンツーリスター

スーツケース

モダンドリーム

スピナー

69/25