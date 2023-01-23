『美品 BRIEFING ブリーフィング デイトリッパーS ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 25分に出品され03月12日 04時 25分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ブリーフィング
ボディバッグ
¥ 7566
GANZO 7QS-H（チョコ）
¥ 30000
[SS23]Human Made Heavy Canvas トートバッグ
¥ 10608
美品 トゥミ ALPHA3 ビジネスバッグ 2way黒 ネームタグ ラップトップ
¥ 11219
ポーター スモーキー ショルダーバッグ 吉田カバン PORTER SMOKY
¥ 9282
新品タグ付き KIKO KOSTADINOV DEULTUM BAG BLACK
¥ 25432
コーチ ハドソン 2way ビジネバッグ 斜め掛け シボ革 A4
¥ 9815
TUMI トゥミ トートバッグ
¥ 8775
【新品未使用】THE NORTH FACE DUFFELボザー ダッフル
¥ 9737
【正規品・極美品】バレンシアガ クラシック ネオリフト スリングバッグ グレー
¥ 25100
【レア未使用】ネイビーPORTER×foot the coacherボディバッグ
¥ 10140
PORTER ポーター タンカー ショルダーＬ
¥ 7799
【美品】ボッテガヴェネタ イントレッチオ ミラージュ トートバッグ A4収納
¥ 27150
Maison Margiela メゾンマルジェラ バックパック リュック 新品
¥ 7644
XLARGE × FR2 ショルダーバッグ 黒
¥ 7020
【 ルイヴィトン 】 リヴィエラ エピ ビジネスバッグ
¥ 14000
BRIEFING 3WAYバッグ アメリカ製
¥ 15000
ポーター フラッシュ スリングショルダーバッグ
¥ 10660
落札価格12350円
922 入札履歴
終了
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