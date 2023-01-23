『美品 BRIEFING ブリーフィング デイトリッパーS ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 25分に出品され03月12日 04時 25分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRIEFING DAY TRIPPER S

デイトリッパーになります



一度使いましたが、サイズ感が合わないため出品します

使用頻度は少ないのですが、一度人の手に渡ってますので、ご理解のある方に、ご購入お願いいたします

質問がありましたら、ご購入前に質問お願いします



ブリーフィングの中でもベストセラーを誇る、DAY TRIPPERをコンパクトにアレンジしたモデルです。

小さめなルックスでも、ペットボトルやスマホ、お財布など普段持ち歩くアイテムをまとめて収納することができ、小物類もきっちり収納できるポケットやペンホルダーが備わったショルダーバッグです。



状態

1回使用

内部綺麗

劣化臭なし

外側綺麗

スレ汚れなし

生地の硬さあり



素材：バリスティックナイロン

本体：W230×H240×D100（mm）

生産国：アメリカ 《MADE IN USA》

カラー : ブラック



BRIEFING DAY TRIPPER S

ブリーフィング デイトリッパー S

ショルダーバッグ ボディバッグ

定価31,900円













カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 BRIEFING

ブリーフィング デイトリッパーS

ブラック