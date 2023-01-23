『⑦ルイヴィトン M62902 ヴェルティカル モノグラム シャドウ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 02時 21分に出品され05月06日 02時 21分に終了予定です。即決価格は15,548円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】ルイヴィトン M62902 ジッピーウォレットヴェルティカル モノグラムシャドウ 黒 ブラック



アイコニックなモノグラム・パターンを控えめなエンボス加工で施した、しなやかなモノグラム・シャドウ レザーのエレガントで安全性に優れた「ジッピーウォレット・ヴェルティカル」。

スタイリッシュなオールブラックの外観が洗練されたデザイン。

実用的な機能を備えたファスナー開閉式の財布です。



★安定のモノグラムラインで、男性女性どちらにも大人気のお財布です。

年齢問わずどなたでもお洒落にお使い頂けるお財布になっております★



他にも随時出品を予定しておりますので是非覗いてみてください！



■角などの表面の状態

→目立ったダメージもなく綺麗な状態です❀(写真参考)



■金具類メッキの状態

→光沢があり綺麗な状態です◎(写真参考)



■ファスナーの開閉などの状態

→ファスナーの開閉もとてもスムーズです◎ (写真参考)



■内側の状態

→使用感少なめ♪︎

小銭入れ、札入れもともにベタつきなどは無くサラリとして綺麗な状態です❀(写真参照)



こちらのお品は新品ではありませんので、神経質な方はご購入をお控えください。



※トラブル防止のため、些細なことでもご質問ください!!写真追加も対応させて頂きます(_ _)



もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能な 長財布 でございます。



■本物ですのでご安心下さい■

(コピー品の売買は法律で禁じられております）



☆可能な限り値下げ致します☆



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型番：M62902

参考価格：約154,000円

ライン：モノグラム

カラー：ブラック

サイズ：縦10.5㎝×19㎝×奥行2.0㎝

付属品：箱・保存袋付き

製造番号：CA0139

製造国：made in Spain

リユースショップにて購入

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カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

財布形...長財布

素材...本革



お財布の値段×200＝持ち主の年収と言われております！



素敵なご縁がありますように‎✩*.゜



円の語源は縁✨



宜しくお願い致します❣️



カラー···ブラック



ライン名···ジッピーウォレット



モデル名···ヴェルティカル



柄/種類···モノグラム系



付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ⑦ルイヴィトン

M62902

ヴェルティカル

モノグラム

シャドウ

黒