『マンチェスターシティ アグエロ 18-19 長袖 ユニフォーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 57分に出品され03月24日 09時 57分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マンチェスターシティのアグエロの長袖のユニフォームになります。



18-19シーズン



正規品



ユニフォーム集めていましたが、断念しコレクション品大放出です。



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状態：美品



サイズ:M



何か質問などありましたらお気軽にお声掛けください！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>サッカー・フットサル>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プーマ