『wool coat【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 06時 18分に出品され04月23日 06時 18分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 丸みのある襟とAラインのシルエットが特徴のウールコート

色味は1枚目が近く、ネイビーカラーとなります





※サイズに関して

肩幅に対して身幅が大きく作られております為か

普段Lサイズを着用している自分でも着用は出来ます。（肩は窮屈です、当方173cm70kgガタイ良）

なので、普段Sサイズもしくは小さめのMサイズを着用されてる方がジャストかと思います。

タイト目に着用したいという方であればLサイズの方でも可です。



【サイズ】

着丈 約96cm

肩幅 約41cm

身幅 約56cm

袖丈 約58cm



※多少の誤差はご容赦下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wool

coat