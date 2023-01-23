『lily brown リリーブラウン フェザーシフォンレイヤードワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 10時 35分に出品され04月09日 10時 35分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lily brown リリーブラウン

フェザーシフォンレイヤードワンピース

ピンクベージュ

0サイズ

サイズ詳細は写真にてご確認ください！



購入後自宅で保管しておりましたが、私物整理のため出品いたします。

タグは購入時から外されておりましたが所持しているので同封いたします！



【華やかなシフォントップスをレイヤードしたレディ&モードなワンピース】



【Design/Styling】

マットサテンワンピースとシフォントップスを組み合わせたスペシャルなセットアイテム。サテンワンピースはバックウエストにゴムを入れ、適度にウエストがシェイプする女性らしいデザインに。シフォンのトップスは細くテープ状にカットしたシフォン生地を波状に刺繍し、端をほつれさせる事でフェザーのような柔らかさと空気感を表現しました。前後逆でも着用可能で単品で羽織りとしてもお使いいただけます。オケージョンからちょっとしたお呼ばれなど様々なシーンで活躍する万能アイテムです。



【Fabric】

ワンピースには上品な光沢のマットサテンを使用。トップスにはフェザーのような質感に仕上げたシフォンを贅沢に使用しました。



＊即購入も歓迎です！



＊ご希望ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リリーブラウン

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レディース

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リリーブラウン

フェザーシフォンレイヤードワンピース