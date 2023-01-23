『hajism1969様専用 2017 egly ouriet grand cru【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 05分に出品され03月24日 17時 05分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内有名ワインショップにて長期保存

年末年始にいかがでしょうか。



種類...シャンパン



無農薬に近い栽培と最新の醸造設備を得て進化を遂げる極上のスタンダード・キュヴェ。アンボネイの南向きの緩やかな斜面に植樹された、樹齢50年超のピノ・ノワールを中心に、東向き斜面のシャルドネをブレンド。プレスは冷却システムを備える最新式のコカールプレスで3時間かけてゆっくりと優しく絞る。その後、24時間静置し、自然な澱落としを行う。

自然酵母のみを使用し、2-3度という低温で2-3カ月間アルコール発酵を行い、その後マロラクティック醗酵やバトナージュをせず、澱に寝かせたまま12か月間熟成させる。濾過、清澄も一切行わない。美しい酸と厚みのある力強い酒質、バランスに優れたシャンパーニュ。リザーヴワイン50％以上ブレンド。

全体の50％樽発酵＆樽熟成（主に小樽使用/12カ月間寝かせる）。ドザージュ2.0g/L。54ヶ月の瓶熟成。



産地：シャンパーニュ/アンボネイ村

品種：ピノ・ノワール70％、シャルドネ30％

容量：750ml



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種類...スパークリングワイン

種類...シャンパン 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ワイン 商品の状態: 新品、未使用