『GUCCI グッチ ヒグチユウコ限定コラボトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 06時 19分に出品され04月15日 06時 19分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI

ヒグチユウコ

限定コラボ

※ サイズ

横： 28cm程度

縦： 26cm程度

マチ： 10,5cm程度

※ こちらで譲って頂いたお品物です。2,3回使用しましたがその後

使用する機会がなくなりましたのでどなたかにお譲りします。

一度他人の手に渡った物です。神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ

ヒグチユウコ限定コラボトートバッグ