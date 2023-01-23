『BACKLASH迷彩柄パイルジャージジップパーカー/バックラッシュフーディレザー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 21分に出品され04月24日 07時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISAMUKATAYAMA BACKLASHの

迷彩柄パイルジャージジップパーカーです。



肌触りも良く、暖かくなってきたこれからの時期に重宝すると思います。



贅沢にririジップを使用しており、高級感のあるジャージです。



着用回数は多くありませんが、数回着用しましたので多少の使用感はありますが、まだまだ着用いただける状態かと思います。



元々フードにレザーの紐がついていましたが、洗濯できないので外してしまいました。紐は残っていません。



品番:1515-02

プライス:¥41,800

カラー: BLACK CAMO

サイズ:M



裄丈85

身幅54

着丈64

(ラグランのため肩幅、袖丈は計測不可)



素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



柄・デザイン···カモフラ(迷彩)



カラー···ブラック



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BACKLASH迷彩柄パイルジャージジップパーカー/バックラッシュフーディレザー