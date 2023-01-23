『Maison Margiela メゾンマルジェラ バックパック リュック 新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 07時 47分に出品され05月02日 07時 47分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela メゾンマルジェラ バックパック リュック 新品未使用



メゾンマルジェラ バックパック

新品未使用

サイズ：縦.40cm.横30cm.マチ14cm

素人採寸ですので誤差はご了承下さい。



【付属品】袋、パスケース

【素材】ナイロン100%、(裏地)ポリエステル53%、ナイロン47%

【原産国】イタリア

並行輸入品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Maison

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