『PLANTRONICS ワイヤレスヘッドセットVoyager 3200本体のみ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 44分に出品され03月05日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 普段業務で使用していたものなので、それなりに使用感があります。



現在は生産中止となった商品です。

先日まで使用してましたが、他の商品に入替えましたのでこの度出品する事にしました。まだまだ現役で使える機種だと思います。

ヘッドセット本体のみで傷・色ハゲはあります。

（本体左右及びマイク先端内側の色ハゲ）

バッテリーも切れるまで使用した事が無いため、使用可能時間は分かりませんが、中古品の為劣化はしていると思います。

※あくまでも使用していた中古品の為、状態は写真をよくご覧いただき3Nでお取り引きいただける方のみお願いします。



●型番・商品名 PLANTRONICS Voyager 3200 +ケース付き

●状態 写真参照ください。

●商品説明（メーカー）

Plantronics Voyager 3200 は、Bluetooth Class1準拠により最大30ｍの無線到達距離を実現 （接続機器がClass1対応機器である場合に限る）

優雅なデザインと最高のパフォーマンスを提供するハイスペックヘッドセットです。



耳の中に装着するイヤーピースで目立たず快適な装着感

トリプルマイクによるノイズキャンセルとワイドバンドオーディオ対応のクリアな音質

スマートセンサーにより装着するだけで自動的に着信に応答

音声起動機能により、ミュート状態で通話を開始していないかどうかを通知

連続通話 最大約６時間、連続待受時間 最大約７日間

簡単なボタン操作でSiri、Google Now、またはCortanaの起動が可能 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラントロニクス