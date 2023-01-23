『神配色 90s COOGI 3Dニット L vintage デザイン アート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 11分に出品され03月26日 08時 11分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️商品名◼️



神配色 90s COOGI 3Dニット L vintage デザイン アート 芸術 編み込み



◼️カラー◼️



総柄 マルチデザイン



◼️サイズ◼️



L

着丈65

身幅65

肩幅58

袖丈58



◼️状態◼️



目立った傷や汚れはありません。



◼️備考◼️



中古品ということをご理解ください。



何かあれば気軽にお尋ねください。



詳しくはプロフィールを見てください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 神配色 90s

COOGI

3Dニット L

vintage

デザイン アート