『美品 ブルーレーベルクレストブリッジ 2way ハンドバッグ ショルダー 黒色【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 12時 20分に出品され04月21日 12時 20分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます(^^)

以下、商品詳細になります^ ^

即購入OKです！



○アイテム

ブランド：BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ブルーレーベル クレストブリッジ



○仕様

柄・デザイン：

2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ビジネスバッグ

斜め掛け クロスボディ クレストブリッジチェック

赤チェック コンビ ゴールド金具 ショルダー紐

BAG bag バック カバン 鞄 かばん A4収納可

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス カジュアル

フォーマル ビジネス おでかけ 通学 通勤 仕事 ビジネス



開閉：ファスナー式

内側：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×1

型番：55129-240-09



○サイズ

縦：約21cm

横：約32cm

マチ：約14cm

ハンドル高さ：約13cm

ショルダー紐：約60-110cm



平置き実寸。素人採寸の為、参考程度にお願いします。

申し訳ございませんが、着画はお断りいたします。



○カラー

ブラック レッド



○素材

レザー キャンバス



○状態

表面に凹みがございますが、全体的に目立った汚れ、ベタつきなく状態は良くまだまだご使用頂けます！

あくまで中古なので写真をご確認頂き、ご理解の上ご購入ご検討ください。

届いたらすぐにご使用頂けます！



○配送

らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。ご希望ございましたら、事前にお知らせ下さい。

簡易包装にてコンパクトにして発送致します。

極力丁寧に包装致しますが、発送後のシワについてはご容赦ください。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その際は必ずご連絡致します。



○付属品

なし



○入手元

当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です

ブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取



○ご注意点

USED品のため、汚れ、シミ、傷、使用感などについて見落とし、説明不足等がある場合がございます。

あくまで素人個人同士ですので、神経質な方、古着にご理解ない方、新品なみを求める方等、中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

ブルーレーベルクレストブリッジ

2way

ハンドバッグ

ショルダー

黒色