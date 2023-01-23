『【ロレール】カンパン 10型/ブラック ウール/ベレー メンズ レディース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 29分に出品され03月29日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロレールCAMPANカンパン 10-56/ブラック ウール/ベレー メンズ レディース/



・数年前新品購入。

・帽子が好きで様々なものを持っています。しかしそのほとんどが海外製特に英国製が多いです。

・そして本流、伝統が受け継がれているものに惹かれます。

・今回出品の「ロレール」はフランス・バスク地方で唯一現存するやはり老舗ブランドとなります。

・ベレー帽には以前より興味があり、さまざまなブランドのものを探してみましたが、今風、現代風にアレンジしすぎな感じのものが多いようであまり惹かれませんでした。

・そんな中ベレー帽の元祖といわれるこのロレールに出会い購入するにいたりました。

・購入して思ったのがなんとも言えない風合いです。雰囲気が違います。

・やはり本場もの、本物の存在感は違うようです。

・購入当初他の帽子と交互にかぶっていましたが、いつの間にか出番が減ってしまい、タンス保管となってました。

・他にもベレー帽があるため。

・今回断捨離出品となります。

・サイズ 10号-56cm

※使用感もさほどなくて、とても綺麗な状態（主観）だと思いますが、新品未使用品ではありませんので、その辺ご理解いただけたらと思います。



＜以下製品説明引用となります＞

1840年に創業した、フランス・バスク地方で唯一現存する老舗ベレーブランド「LAULHERE」の高品質なバスクベレー。



極上のメリノウールを使用し、伝統的かつオーソドックスなタイプのバスクベレーとして愛され続けるカンパンは、被るだけでスタイリングのアクセントとなり、これからのシーズンにオススメです。9インチ～11インチまで直径の大きさを選ぶことができ、径が小さいほど正統派な印象に。ベレー初心者にはこちらのベーシックな10インチがオススメです。被り口がレザーベルトとなっているため頭にしっかりフィットし、好みのスタイルをキープしてくれます。こちらはサイズ10インチです



※LAULHERE/ロレール

1840年に創業した、フランス・バスク地方で唯一現存する老舗ベレーブランド。180年にわたり、8割の工程を特別な技術を持ったフランス職人の手仕事により高品質なフレンチベレーを作り上げています。#ベレー #ロレール #フランス #バスク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロレール

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 【ロレール】カンパン

10型/ブラック

ウール/ベレー

メンズ

レディース