『【美品】モンクレールダウンライアン サイズ1【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 02時 19分に出品され04月04日 02時 19分に終了予定です。即決価格は34,000円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 「RYANライアン」

クールなワントーンカラーに異素材でコンストラストを加えたジャケットです。

中綿には、ダウンとフェザーを使用しているため

防寒性も優れています。



サイズ 1

カラー ブラック

肩幅 44センチ

身幅 53センチ

袖丈 62センチ

着丈 67センチ

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



着用回数少なく目立った汚れは見当たりませんが中古品の為、理解のある方のみ購入お願いします。

また、ノークレームノーリターンでお願い致します。

付属品 モンクレールハンガー

クリーニング済みで、すぐ着用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】モンクレールダウンライアン サイズ1