『MOSCHINO CHEAP AND CHIC マルチカラーボタン 丸襟コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 49分に出品され04月19日 00時 49分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド

MOSCHINO CHEAP AND CHIC

マルチカラーボタン 丸襟ロングコートコート

made in ITALY

カラフルなボタン、丸襟が特徴的なウールロングコートです。大きく目立った傷汚れ等なく、まだまだ雰囲気良く着用いただけます。



■サイズ

表記無し

着丈約102

肩幅約45

身幅約52

袖丈約56

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



■カラー

ブラック



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



■used品の状態について

見落とし含め、わずかな汚れ毛羽立ち・色褪せ・キズ等ある場合がございます

あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前にご検討下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: モスキーノチープアンドシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MOSCHINO

CHEAP

AND

CHIC

マルチカラーボタン

丸襟コート