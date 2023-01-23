『新品 イアクッチショルダーミント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 07時 28分に出品され04月03日 07時 28分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 形が可愛らしく、とても軽いです

ミントでワンポイント差し色に

ショルダーの長さは好きなところで結んで留められます

購入時40,000円ほど

コンフェット



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カラー···グリーン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 イアクッチショルダーミント