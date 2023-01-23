『6 MONCLER DUBBO ダウンジャケット XXL 黒 レイヤード風 本物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 20時 56分に出品され03月16日 20時 56分に終了予定です。即決価格は20,319円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #モンクレール本物￼

【ブランドの特徴】

MONCLERは高品質なダウンジャケットで知られ、特に寒冷地での保温性に優れています。DUBBOモデルは、ライト系ダウンジャケットでスタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えています。



フロントにジッパーで脱着可能なライナーが付いていて重ね着風です。ジャケットのようなデザインで色々と着こなせそうです。



【デザインと機能】

このジャケットは、光沢のある黒いナイロン素材で作られており、洗練された印象を与えます。ダウンの充填により、軽量でありながら高い保温性を実現しています。



【サイズとフィット】

XXLサイズは、ゆったりとしたフィット感を提供し、重ね着にも適しています。特に寒い季節に重宝するアイテムです。



- ブランド: MONCLER

- モデル名: DUBBO

- サイズ: XXL

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

鑑定済本物



サイズ 6

肩幅48

身幅58

着丈73

ジャケットタイプのデザインの為かサイズ6にしてはタイトめ、XXL前後位？



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック























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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 6

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