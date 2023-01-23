『Tory Burch イエロー ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 14時 02分に出品され03月19日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品となります！

ショッパーなどはないですが

一回も使用していません。



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- ブランド: Tory Burch

- 色: イエロー

- 内部ポケット: ファスナー付きポケット

- デザイン: ロゴ入り

- スタイル: ショルダーバッグ

- チェーンストラップ: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トリーバーチ

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レディース

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Burch

イエロー

ショルダーバッグ