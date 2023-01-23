『ワイモバイル SIMロックあり iPhoneSE第2世代【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 57分に出品され04月18日 22時 57分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ワイモバイルSIMロックあり

・機種名…iPhone SE 第2世代 64GB

・色…ブラック

・付属品なし

・バッテリー最大容量88%

・レンズの周りに少し傷あり、撮影には問題なし

・一年半使用 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり