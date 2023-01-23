『【新品未開封】大谷翔平 デコピン ボブルヘッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 06時 19分に出品され05月09日 06時 19分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大谷翔平とデコピンの(カラー)ボブルヘッドになります。

こちらは新品未開封で、現地でのみ入手可能な、大変希少なボブルヘッドです！



・2024年8月28日配布分、ドジャース対オリオールズ戦での限定ボブルヘッドです。

・ドジャースタジアムにて4万人に配布された限定

記念品です。



※人形のみの写真(白い背景)は、オフィシャルサイト等からの流用で、お送りする実物のものではありません。

また、実物は海外製のため、塗装のムラ、接着剤跡、細かな傷、梱包材のへこみや損傷等がある可能性があります。

以上をご了承の上、写真でよく確認されてご購入ください。





しっかり梱包し、2日以内に発送させていただきます。



以上ご了承の上、ご購入ください。

ご質問などありましたら、コメントください！

よろしくお願いいたします。





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リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース



タイプ···キャラクター/マスコット



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース



タイプ···キャラクター/マスコット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用