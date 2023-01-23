『【新品未開封】大谷翔平 デコピン ボブルヘッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 06時 19分に出品され05月09日 06時 19分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>野球>>>記念グッズ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格23000円
520 入札履歴
終了
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