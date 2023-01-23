『new balance９０６０新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 56分に出品され03月28日 09時 56分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ブラック



モデル名···90/60シリーズ

newbalance９０６０ブラック新品未使用タグ付公式サイトで購入一度も履かず自宅保管しておりました

使いそうも無いので新品未使用の内にお譲り致します。

画像の物が全てになります

全てご理解納得いただける方にお願い致します神経質な方のご購入はお控え下さい。

入手困難

ニューバランス

newbalance

ブラック

新品未使用

２７センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ new

balance９０６０新品未使用