『BSTN × adidas Samba Consortium Cup【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 13時 18分に出品され05月04日 13時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|ナイキ
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落札価格11700円
971 入札履歴
終了
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