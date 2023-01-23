『BSTN × adidas Samba Consortium Cup【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 13時 18分に出品され05月04日 13時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このadidasのスニーカーは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。ホワイトとブラックのコントラストが目を引き、どんなスタイルにもマッチします。



【快適性】

合成繊維とレザーの組み合わせにより、軽量で通気性が良く、快適な履き心地を提供します。日常使いに最適です。



- ブランド: adidas

- 色: ホワイト/ブラック

- 素材: 合成繊維/レザー

- 付属品: タグ付き



atmosの抽選で購入しましたが、履く機会がなかったので出品致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BSTN

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