『【新品未開封】atk f1 Extreme Black【HITSCAN】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 39分に出品され03月19日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封・シュリンク付

24時間以内発送



日本未発売



atk f1 Ultimateから更に軽量化が図られた新作で、

海外のレビューではUltimateの弱点であった剛性が改善され本体の軋みが解消されているようです。

今話題ののHITSCANと同じ形状かつ軽量設計のためほぼ上位互換の性能となっております。

※この価格で8kドングルも付属します。



razer viper mini クローン形状

重量 約34.6g

形状 119×61×38mm

カラー ブラック



以下商品説明

ATK F1 Extreme Edition は、ATK F1 の超軽量設計を継承し、重量限界に挑戦し、実重量はわ ずか34.6gです。

PAW3950超高精細フラッグシップセ ンサー

Nordic 52840フラッグシップコントローラー

デュアル8Kリターンレート

理論遅延0.125ms

キー遅延最小0.3993msを搭載。

シリーズ全体にオムロンの光学式マイクロモーション

氷のようなコーティング

ATK Juesha® プロフェッショナル競争力ファームウェ ア、第2世代SMARTSPEED Wireless 超低遅延テクノロ ジーが搭載されており、ATK HUB ドライバー/Web ペー ジドライバーをサポートし、複数のデバイスを管理可能



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軽量マウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用