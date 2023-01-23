『CHANEL シャネル アリュール オードトワレ 50ml ヴァポリザター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 21時 43分に出品され05月13日 21時 43分に終了予定です。即決価格は9,125円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは CHANEL シャネル ALLURE アリュール EAU DE TOILETTE オードトワレ VAPORISATEUR ヴァポリザター SPRAY スプレー レディース

ブランド になります。



当然ですが、正規品になります。



【ブランド名】CHANEL シャネル



【付属品】なし



【管理番号】777-9



【商品状態】新品未開封



☆梱包と発送に関しまして

プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。

もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。



☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。

万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。



☆こちらの新品、未開封品になりますが、一度人の手に渡ったものになりますので、神経質な方はご遠慮ください。



総容量...50〜99ml



種類...オードトワレ



容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル