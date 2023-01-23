『【adidas】80s 希少配色 トレフォイルロゴ ハイネックトラックジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 23時 25分に出品され03月24日 23時 25分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

<商品説明>



* adidas



* トラックジャケット



*カラー ブラック ピンク



*サイズ:不明 L相当

着丈(背面襟下から) 62cm 襟(リブ)9.5㎝

身幅 52㎝ 袖丈77 ㎝



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【adidas】超希少配色 80s 80年代 ブラック×ピンク トレフォイルロゴ ハイネックトラックジャケット ジャージ上



全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆



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トラックパンツ ヒットユニオン社製 ショッキングピンク 西ドイツ製 オランダ W.GERMANY 松田優作 マドンナ着用 山口百恵 在原みゆ紀 菅田将暉 常田 小松菜奈 あのちゃん ユニフォーム 目付き リメイク 再構築 変形 イングランド代表 管理No.A20240910 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【adidas】80s

希少配色

トレフォイルロゴ

ハイネックトラックジャケット