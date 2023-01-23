『【希少/USA製】Stussy オールドステューシー カスタメイド フォトTEE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 00時 20分に出品され03月29日 00時 20分に終了予定です。即決価格は11,492円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品説明

2001年 LAチャプトでスタートした

CUSTOMADE カスタメイド シリーズ

人気のOld StussyオールドステューシーのTシャツ

貴重なUSA製



フロントのビッグフォトプリントが特徴的

左袖にピスネーム

背面にコラボアーティストのロゴプリント

フォト右下にはI♡NYのプリント



有名なフォトグラファー 写真家

SUEKWON スー・クォン との限定コラボで

この面のモノはなかなか出てきません



●表記サイズ

No゜2なのでM



●実寸サイズ（cm）

肩幅：約48

身幅：約49

着丈：約69.5

袖丈：約23



●カラー

ブラック 黒



●コンディション

プリント部に割れ

肩にフェード

全体的にも程よいフェード感



目立った汚れやダメージはございません





★★出品中のステューシー

#BUILD_PRIME_STUSSY



★★出品中のTシャツ・ポロシャツ

#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ



★★出品一覧

#BUILD_PRIME_shopping 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少/USA製】Stussy

オールドステューシー

カスタメイド

フォトTEE