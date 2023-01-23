『【極極美品】ポロラルフローレン ハーフジップ ケーブルニット XS グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 19分に出品され03月21日 09時 19分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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米国の人気ファッションブランド「ポロ ラルフローレン/POLO RALPH LAUREN」のニットセーターです。

綿100％使用しており肌ざわりの良い一着。

お好きな方、お探しの方はこの機会に是非ご検討ください。



◆ハーフジップ



◆ライトグレー(灰色)



◆XSサイズ ユニセックス



実寸サイズ

着丈 ：約68cm

肩幅 ：約50cm

身幅 ：約57cm

袖丈 ：約69cm



使用感をほぼ感じないアイテムです。

今期人気のハーフジップタイプになります！



汚れ、ほつれ、ファスナーのガタつき等

不具合ありません。

素人目で確認しましたが、とても綺麗な1枚です★



★発送について

即時可能

24時間以内に発送いたします。





ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【極極美品】ポロラルフローレン ハーフジップ ケーブルニット XS

グレー