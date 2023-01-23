『Champion Reverse Weave スウェット L 90s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 11分に出品され04月07日 22時 11分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ChampionのReverse Weaveは、耐久性と快適さを兼ね備えた人気のスウェットシャツです。特に、逆編みの技術により、型崩れしにくく、長持ちします。



【素材と快適性】

90%コットンと10%ポリエステルの混合素材は、柔らかさと通気性を提供し、日常のカジュアルな着用に最適です。







- ブランド: Champion

- モデル: Reverse Weave

- サイズ: L

- 素材: 90% コットン / 10% ポリエステル

- 色: 紫



90s USA製



着丈68

身幅56

肩幅48

袖丈60



状態はユーズド

胸薄汚れありますが

古着慣れされている方でしたら

気にならない程度かと思います。

襟袖裾のリブは擦り切れ穴などありません。



ドラマ ビューティフルライフ

木村拓哉 同色同型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

スウェット

L

90s