『☆未使用に近い☆【ルイヴィトン】パームスプリングスMINI リュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 23時 26分に出品され03月18日 23時 26分に終了予定です。即決価格は119,000円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ルイヴィトン】パームスプリングスのリュックです。

紐の付け方でショルダーにもなります。

本当に可愛いです♡



当時入手困難でしたが、入荷のタイミングで新宿店舗で購入したものです。



勿体なくてほぼ使えず大切に保管しておりました。



現在定価37万



新品未使用ではありませんが、未使用に近いような綺麗な状態です。

紐は調節してみたりしたので、多少使用感を、感じる方もいるかもしれません。

ほとんど使用はしていないので未使用に近いとさせていただきます。

尚、購入書の私の個人情報は削除してのお渡しになります。



新品同様をお探しの方や神経質な方はお控えください。



付属は揃っています。画像参照。

確認事項は、購入前にコメントお願いします。驚くような大幅なお値引き交渉はお受けできない可能性が高いのでお控えください。



すり替えなど防止の為、返品はお受け致しません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆未使用に近い☆【ルイヴィトン】パームスプリングスMINI リュック